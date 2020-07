FDA предупреждает о небезопасных дезинфицирующих средствах

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (The U.S. Food and Drug Administration, FDA) предупреждает, что некоторые дезинфицирующие средства для рук не стоит использовать,т.к. они содержат вещество, которое может быть смертельно опасным при попадании в организм через кожу или проглатывании – метанол.

Согласно заявлению FDA, метанол не является приемлемым ингредиентом для дезинфицирующих средств для рук и не должен использоваться из-за его токсического действия.

В заявлении FDA говорится, что дезинфицирующие средства для рук мексиканского производства Esk Biochem SA de CV не следует использовать. К нерекомендованным средствам относятся:

All-Clean Hand Sanitizer

Esk Biochem Hand Sanitizer

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol

Lavar 70 Gel Hand Sanitizer

The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

Saniderm Advanced Hand Sanitizer

Поэтому если у вас есть какие-либо из перечисленных дезинфицирующих средств, настоятельно рекомендуется немедленно прекратить их использование и выбросить их.