FDA предупреждает о небезопасных дезинфицирующих средствах

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (The U.S. Food and Drug Administration, FDA) предупреждает, что некоторые дезинфицирующие средства для рук не стоит использовать,т.к. они содержат вещество, которое может быть смертельно опасным при попадании в организм через кожу или проглатывании – метанол. 

Согласно заявлению FDA, метанол не является приемлемым ингредиентом для дезинфицирующих средств для рук и не должен использоваться из-за его токсического действия.

В заявлении FDA говорится, что дезинфицирующие средства для рук мексиканского производства Esk Biochem SA de CV не следует использовать. К нерекомендованным средствам относятся: 

  • All-Clean Hand Sanitizer 
  • Esk Biochem Hand Sanitizer 
  • CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol 
  • Lavar 70 Gel Hand Sanitizer 
  • The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer 
  • CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol 
  • CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol 
  • CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol 
  • Saniderm Advanced Hand Sanitizer 

Поэтому если у вас есть какие-либо из перечисленных дезинфицирующих средств, настоятельно рекомендуется немедленно прекратить их использование и выбросить их.

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