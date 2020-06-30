Специалисты: ношение масок не вредит здоровью

В связи с увеличением новых случаев коронавируса, в Калифорнии и по всей стране ношение масок в общественных местах стало обязательным для всех. Но в то же время появилось много противников масок, которые утверждают, что ношение масок может оказать еще больший вред, они вызывают больше заболеваний, люди могут отравиться углекислым газом. SlavicSac писал об этом.

Что касается вреда ношения масок, то согласно словам доктора Роберта Глаттера, врача скорой помощи в больнице Леннокс Хилл в Нью-Йорке, маски могут представлять опасность для людей с апноэ или тяжелой болезнью легких. Об этом он рассказал рассказал Healthline.

Исследования также не подтверждают вред масок: доктор Кристофер Мюррей, директор Института метрик и оценки здоровья при Вашингтонском университете сказал, что ношение масок может снизить распространение коронавируса до 50%, сообщает KIRO.

Доктор Грив Нельсон (Dr. Grewe Nelson) из Utica Park Cliic сказала, что это просто неправда (что маски вредны), сообщает KRMG. По ее словам, частицы углекислого газа слишком малы, чтобы попасть под маску. Ведь врачи, медсестры, строители и многие другие носят маски в течение нескольких часов без проблем.