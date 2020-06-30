Американцы поддержали протесты против Александра Лукашенко

В некоторых городах США прошли акции солидарности с протестным движением в Беларуси. Как сообщает “Хартия ’97”, акции протеста против режима Лукашенко состоялись в Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке, Шарлотте, Сан-Диего и Майами.

Фото: Tatiana Zimina‎/facebook

В частности в Чикаго беларусская диаспора провела митинг, в котором приняли участие десятки участников. Об этом сообщает Елена Артушина.

Власти Беларуси испытывают всё возрастающее международное давление в связи с задержаниями, по крайней мере, 14 журналистов, трое из которых были обвинены за репортажи с протестных акций против правления Александра Лукашенко на минувшей неделе.

Десятки судебных заседаний, включая около 50-ти в Минске, состоялись 22 июня по делам об участии в протестной акции “цепь солидарности”. Большинство задержанных были обвинены в участии в “несанкционированной манифестации” или “неподчинении полиции”.

Некоторые из задержанных уже предстали перед судом – среди них журналисты, освещавшие гражданские акции 19 и 20 июня в поддержку независимых и оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси.

Давление на СМИ в Беларуси совпадает с наступлением Лукашенко на лидеров оппозиции. Арестованы главные потенциальные кандидаты, и это, как считают наблюдатели, стало самым крупным вызовом Александру Лукашенко за весь период его правления.

Белорусская Ассоциация журналистов и 40 средств массовой информации, действующих в Беларуси 23 июня выпустили совместное заявление с требованием прекратить “преследование журналистов”. В заявлении содержится обвинение в адрес белорусских властей в применении насилия против работников СМИ.

Глава Хельсинкской комиссии США конгрессмен Элси Хейстингс выступил с заявлением в связи с продолжающимся в Беларуси подавлением протестных выступлений и арестами кандидатов в президенты.

«Каждая страна, участвующая в работе ОБСЕ, в том числе Беларусь, привержена проведению свободных и честных выборов, – отмечается в документе. – Белорусские власти сделали это невозможным, арестовывая и запугивая кандидатов в президенты, журналистов и активистов на ранней стадии предвыборной борьбы. Не может быть выбора, если система осуществляет подтасовки в пользу того, кто в настоящее время находится у власти».

«Я призываю Александра Лукашенко распорядиться об освобождении тех, кто задержан по политическим причинам, и допустить в Беларуси подлинную политическую конкуренцию», – говорится в заявлении.

Глава Хельсинкской комиссии напоминает: «Сергей Тихановский, кандидат в президенты Беларуси и человек, популярный на YouTube, был арестован в начале июня. Другой кандидат в президенты и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико также был задержан вместе со своим сыном после того, как власти совершили рейд на служебные помещения банка. Журналисты, представители гражданского общества и другие арестовываются во время митингов и мирных протестных выступлений против режима Лукашенко. По имеющимся оценкам, только 19 июня – в последний день сбора подписей для внесения кандидатов в избирательные списки – в Беларуси было арестовано 140 человек».

«По данным международных наблюдателей, в Беларуси не было честных и свободных общенациональных выборов с момента избрания Лукашенко в 1994 году», – констатирует глава Хельсинкской комиссии США.

Ранее в четверг Александр Лукашенко обвинил структуры, базирующиеся в России, а также в Польше, во вмешательстве в предстоящие в Беларуси выборы.

Лукашенко выразил намерение обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным, сообщает Голос Америки.