ФБР ведет активное расследование действий погромщиков и мародеров

Правоохранительные органы многих штатов ведут активное расследование действий погромщиков и мародеров, которые активизировались во время протестов в память Джорджа Флойда. Спецслужбы обещают до $10 тыс. тем, кто поможет обнаружить лутеров и поджигателей.
Так например, Департамент полиции Лос-Анджелеса обратился к местному населению с просьбой опознать лутеров, чьи лица запечатлела камера видеонаблюдения у одного из магазинов, подвергшемуся разбою в конце мая.
К расследованию подключилось местное отделение ФБР, Департамент полиции города Беверли-Хиллз, Департамент полиции города Санта-Моника и Департамент юстиции США.
В частности, ФБР предлагает вознаграждение в размере до 10 000 долларов за информацию, которая приводит к аресту нарушителей.
В Остине (Техас) арестованы 3 члена группировки “Антифа”, которые обвиняются в воровстве товаров из магазина Target на сумму около $20 тыс.
Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал об уголовных делах в Оклахоме, где протестующие обвиняются в терроризме, беспорядках и нападениях.
По сообщениям Politico, один из потенциальных зачинщиков был арестован благодаря своевременному сотрудничеству руководства социальной сети Фейсбук.
В штате Милуоки также был задержан один из предполагаемых преступников.
Сообщается, что сотням грабителей были задержаны и привлечены к ответственности в Калифорнии.
Департамент юстиции принимает активное участие в процессе идентификации и наказания не только погромщиков, но и вандалов, глумящимися над национальными историческими памятниками. Например, на днях прокуратура округа Колумбия добилась предъявления обвинений 4 злоумышленниками, пытавшимся уничтожить статую бывшего президента США Эндрю Джексона в парке рядом с Белым домом.