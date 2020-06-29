ФБР ведет активное расследование действий погромщиков и мародеров

Правоохранительные органы многих штатов ведут активное расследование действий погромщиков и мародеров, которые активизировались во время протестов в память Джорджа Флойда. Спецслужбы обещают до $10 тыс. тем, кто поможет обнаружить лутеров и поджигателей.

Так например, Департамент полиции Лос-Анджелеса обратился к местному населению с просьбой опознать лутеров, чьи лица запечатлела камера видеонаблюдения у одного из магазинов, подвергшемуся разбою в конце мая.

К расследованию подключилось местное отделение ФБР, Департамент полиции города Беверли-Хиллз, Департамент полиции города Санта-Моника и Департамент юстиции США.

В частности, ФБР предлагает вознаграждение в размере до 10 000 долларов за информацию, которая приводит к аресту нарушителей.

В Остине (Техас) арестованы 3 члена группировки “Антифа”, которые обвиняются в воровстве товаров из магазина Target на сумму около $20 тыс.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал об уголовных делах в Оклахоме, где протестующие обвиняются в терроризме, беспорядках и нападениях.

WANTED for looting during the protests & demonstrations in LA which started on May 29. A reward is possible for info leading to the ID & arrests of these suspects. Any info email safelatips@lapd.online or call 213-486-6840. 🔗 lapdonline.org/safelatips🔗 https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/losangeles/news/press-releases/fbi-joins-the-los-angeles-police-departments-safe-la-task-force-to-investigate-criminal-activity-in-the-city-of-los-angeles Posted by LAPD Headquarters on Monday, June 29, 2020

По сообщениям Politico, один из потенциальных зачинщиков был арестован благодаря своевременному сотрудничеству руководства социальной сети Фейсбук.

В штате Милуоки также был задержан один из предполагаемых преступников.

Сообщается, что сотням грабителей были задержаны и привлечены к ответственности в Калифорнии.

Департамент юстиции принимает активное участие в процессе идентификации и наказания не только погромщиков, но и вандалов, глумящимися над национальными историческими памятниками. Например, на днях прокуратура округа Колумбия добилась предъявления обвинений 4 злоумышленниками, пытавшимся уничтожить статую бывшего президента США Эндрю Джексона в парке рядом с Белым домом.