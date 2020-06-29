Протестующие осквернили статую национального героя Беларуси в Вашингтоне

Статуя национального героя Беларуси, Польши и США в Вашингтоне была осквернена разъяренными манифестантами.

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Как сообщает The First News, статуя Тодеуша Костюшко, находящаяся наподалеку от Белого дома, в Лафайет Парк, была изрисована графитти. На постаменте памятника вадалами были написаны гневные слова в адрес действующего президента Дональда Трампа и антирассистские лозунги.

Так как Костюшко является национальным героем не только Беларуси, но и Польши, польские дипломаты обратились к администрации Трампа с просьбой как можно скорее отреставрировать монумент.

Тодеуша Костюшко являлся белорусским поэтом, военным и политическим деятелем Речи Посполитой и США, участником Войны за независимость США, руководителем польского восстания 1794 года. Костюшко родился в 1746 г. на территории ВКЛ (ныне – Брестская обл.)

Как отмечает The First News, Костюшко также боролся за права национальных и расовых меньшинств. В своем завещании он пожертвовал часть своего имущества свободным черным рабам, принадлежащим Томасу Джефферсону, одному из отцов-основателей Соединенных Штатов. Однако Джефферсон не выполнил завет Костюшко.

Между тем, как сообщает Голос Америки, на фоне споров вокруг решения демонтировать памятник 26-ому американскому президенту в Нью-Йорке звучат предложения вспомнить про национального героя США, Беларуси и Польши – Тодеуша Костюшко и установить в его честь монумент.