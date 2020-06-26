Соучредитель BLM считает себя и коллег-организаторов “обученными марксистами”

Недавно появилось видео от 2015 года, в котором соучредитель Black Lives Matter 36-летняя Патрисс Каллорс (Patrisse Cullors) заявила, что она и ее коллеги-организаторы, в том числе другая соучредитель Алисия Гарза (Alicia Gaza), являются “обученными марксистами” (“trained Marxists”).

Фото: YouTube/TRNN.com

В интервью The Real News Network Патрисс Каллорс заявила: “Мы обученные марксисты. Мы супер сведущи в некотором роде идеологических теориях. И я думаю, что то, что мы действительно пытались сделать, – это создать движение, которое могли бы использовать многие, многие черные люди”.

В 2018 году Патрисс продвигала свою книгу “Когда вас называют террористом: мемуары BLM” (“When They Call You a Terrorist: A Black Lives Matter Memoir” в 2018 году, Каллорс описала свое введение и поддержку марксистской идеологии.

Кроме этого, она назвала своим “первым политическим домом Центра трудовой/общественной стратегии, которым руководил Манн – бывший агитатор внутренней террористической организации Weather Underground, лидеры которого добивались свержения правительства США как к “прямого действия” по поводу гражданского неповиновения. ФБР классифицировало группу как внутреннюю террористическую организацию в 1969 году.