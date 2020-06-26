Прирост случаев заражения коронавирусом в США достигает рекордных показателей

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США приближается к рекордным показателям, а власти заявляют, что общее количество заболевших в стране могло превысить 20 миллионов. Об этом сообщает Голос Америки.

К вечеру четверга департаменты здравоохранения штатов сообщили о 38 500 новых случаях. Это превысило зафиксированный в среду прошлый суточный рекорд – 38 115 случаев, отмечает Washington Post.

Рекордные показатели зафиксированы в Техасе, Алабаме, Миссури и Неваде. Число умерших также выросло, составив около 2 500. В Нью-Джерси насчитывается 1 854 человека, вероятной причиной смерти которых стал коронавирус.

В Техасе в четверг зафиксировали 5 996 новых случаев, что обновило рекорд среды – 5 551. В Калифорнии число новых случаев достигло 7000.

Директор Гарвардского Института международного здравоохранения Ашиш Джа в четверг отметил в интервью программе «Сегодня» на NBC, что рост числа заражений в США связан с чересчур стремительным открытием экономики в отсутствие необходимых мер безопасности.

Тем временем высокопоставленные представители администрации в среду сказали журналистам, что на самом деле число заболевших коронавирусом в США может достигать 20 миллионов. Это 6 процентов от общей численности населения и в 10 раз больше, чем гласит официальная статистика.