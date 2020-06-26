Полиция Сан-Франциско не будет патрулировать территорию государственных школ

Во вторник вечером во вторник Совет по образованию Объединенного школьного округа Сан-Франциско проголосовал за объявление городских государственных школы свободными от полиции. Иными словами, Совет по образованию не будет продлевать меморандум о взаимопонимании с полицейским департаментом Сан-Франциско и будет считать свои школы свободными от правоохранительных органов.

Согласно принятой резолюции, персонал и суперинтендант Винсент Мэтью не должны сотрудничать или содействовать криминализации учащихся, членов их семей. Также вооруженные офицеры полиции не будут допущены на территорию школ. Также Мэтьюсу предстоит перераспределить средства, ранее выделенные для оплаты услуг правоохранительных органов, на поддержку студентов. Кроме этого, полицейской комиссии Сан-Франциско предстоит разработать протокол для офицеров, в котором будут указаны способы взаимодействия со студентами и родителями и пр.

Представитель полиции сообщил, что “они с нетерпением ожидаем бесед с суперинтендантом Мэтьюсом о том, как мы будем осуществлять осмысленный переход”.