На сайте GoFundMe неделю назад началась кампания по сбору средств для 53-летнего отца-одиночки, проживающего в Северной Калифорнии, Александра Петелина “Help Alex and kids”, цель которой собрать $120 000.

Фото: Alexander Petelin/GoFundMe

Александр из Сан-Матео в описании к кампании указывает, что у него двое детей: Мария, 9 лет, и Питер, 7 лет. Питеру был поставлен диагноз расстройства аутистического спектра, он инвалид и постоянно нуждается в особом лечении.

Сам Александр тоже инвалид, работал водителем, чтобы растить детей. В октябре 2019 он попал в ДТП (не по своей вине), после которого его машина не подлежала восстановлению, также у него начались серьезные проблемы со здоровьем: он получил сотрясение мозга и разрыв кожи головы с кровотечением.

Александр пишет: “Это это было только начало моих проблем со здоровьем. У меня начались постоянные головные боли и головокружения, боли в шее и спине, ночные кошмары. Из-за приступов паники и тревоги я не могу водить машину и потерял работу. Мне поставили диагноз и лечили посттравматическое стрессовое расстройство… Я также начал страдать от болей в печени после ДТП. У меня несколько лет назад была диагностирована гигантская кавернозная гемангиома (сосудистая опухоль, прим. Slavic Sacramento) правой доли печени. Первоначально мой врач рекомендовал наблюдение, но сейчас гемангиома растет с риском фатального разрыва. Мой врач рекомендует хирургическое удаление гемангиомы, но он сказал, что это будет сложная операция с длительным периодом реабилитации. У меня нет больше денег для лечения моих болезней. Но я должен жить для своих детей! Я должен поднять их! Поэтому я прошу вас о финансовой помощи. Благослови вас Бог за вашу доброту!”