С 12 июня в Калифорнии могу заново открыться места для семейного отдыха, спортзалы и отели

В пятницу были опубликованы рекомендации по открытию некоторых бизнесов в Калифорнии, в число которых входят места для семейных развлечений, дневные лагеря, спортзалы и отели. Округа штата могут разрешить открытие бизнесов, уже начиная с 12 июня.

Вот некоторые рекомендации штата для открытия указанных бизнесов (помимо стандартного ношения масок всем работникам и соблюдении социальной дистанции):

Места для семейных развлеченийКарандаши, 3D-очки или другие предметы должны быть одноразовыми, если это возможно, или тщательно дезинфицироваться. Мячи, закрытые игровые площадки и т.п. должны быть закрыты.Пока не могут начать работать парки развлечений, кино и другие театры или катки.Зоопарки, музеи, галереи и аквариумы могут быть вновь открыты, но запрещается проводить организованные туры для групп людей, также рекомендуйся ввести ограничения на использование аудиогарнитур и колясок.

Отели

В номерах не должно быть журналов, меню, купонов. Наволочки у подушек должны меняться ежедневно, также отелям нужно ограничивать количество людей, которые могут находиться в лифте одновременно.

Дневные лагеря, кемпинги

В лагерях должны быть выключены питьевые фонтаны, также должен ограничен обмен игрушками, играми и т.п. Туристам рекомендуется приносить всю еду, если они могут. Кроме этого, нужно будет измерять температуру тела у отдыхающих.

Спортзалы

Количество людей, одновременно находящихся в учреждении, должно быть ограничено. Спортзалы должны установить дезинфицирующее средство для рук или дезинфицирующие салфетки рядом с тренажерами, в раздевалках и других регулярно используемых местах; между тренажерами и людьми на групповых занятиях должно быть расстояние не менее 6 футов друг от друга. Не рекомендуется проводить тренировки по баскетболу и другим контактным играм. Бассейны также могут быть открытыми, но сауны и парилки пока не могут начать работу.

Кроме этого, может быть возобновлено производство музыки, телесъемок и фильмов, но без живой аудитории. Свою работу могут начать бары и винодельни, им рекомендуется следовать тем же правилам, что и ресторанам.