Mародеры обокрали движущийся поезд в Чикаго

В Youtube появилось видео, которое быстро стало популярным, на котором видно, как в прошедшее воскресень толпа людей ворует телевизоры из движущегося поезда возле Чикаго, протестуя против гибели Джорджа Флойда. На кадрах видно, что десятки людей поднимаются на грузовой поезд и хватают коробки с телевизорами с большим экраном; некоторые из этих людей сразу спрыгивают с поезда и убегают.

Фото: YouTube

Представитель “Юнион Пасифик” сказал, на момент происшествия поезд находился за пределами железнодорожной станции Юнион Пасифик у Западной Авеню в Чикаго; по его словам, “ограбление было спровоцировано людьми, знакомыми с местностью и движением поездов”.

Отмечается, что из-за распоряжений округа Кук, связанных с пандемией COVID-19, арестов в связи с происшедшим не было.