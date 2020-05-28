Сестры Кузьменко проиграли апелляцию: Надежда снова идет в тюрьму

Апелляционный суд в Сан-Франциско вынес решение, подтверждающее вердикт нижестоящей инстанции в отношении к предпринимателям из Сакраменто – Надежде и Вере Кузьменко, которые была приговорены к внушительным срокам за обман финансовых институтов и своих соотечественников в сфере недвижимости.

Напомним, что Ольга Паламарчук, Петр Бондарук, Эдвардов Шевцов, Петр, Вера и Надежда Кузьменко были осуждены на длительный срок за мошенничества в сфере недвижимости, мошенничество с почтой, мошенничество с банковскими переводами и отмывание денег.

В деле отмечается, что Надежда Кузменко также обвинялась в преследовании проходившего по ее делу свидетеля.

В октябре 2015 года, в частности, Надежда Кузьменко была приговорена окружным судьей Джоном Мендезом к восьми годам федеральной тюрьмы, но подала на апелляцию и в 2018 г. вышла под залог на свободу. Теперь, после решения апелляционного суда, ей предстоит “досидеть” несколько лет тюремного заключения.

В своем апелляционном деле все соучастники перекладывают вину на сторону финансовых институтов и отмечают, что в деле якобы были произведены судебные ошибки.

Как указывается в окончательном решении суда, Надежда Кузьменко имеет право оставаться на свободе вплоть до конца июня 2020 г. И до этого времени оно остается под надзором соответствующих органов. К 2 часам дня 29 июня Надя должна будет сдаться властям, прибыв в Федеральную тюрьму либо объявиться в офисе маршала США в Сакраменто (Калифорния) либо Колорадо-Спрингз (Колорадо).

Напомним, что одним из аргументом Надежды Кузьменко по освобождению под залог послужили ее семейные обстоятельства.

По освобождению ей будет запрещено заниматься ипотечным, бухгалтерским и налоговым бизнесом.

В сходном деле «США против Чарикова», рассмотренном в Сакраменто в 2014 г., суд указал на имевшие место нарушения со стороны банков и признал невиновными всех четверых подозреваемых – Евгения Чарикова, его супругу Джульетту Романишину, Виталия Тузмана и Надежду Талибову, адвокаты которых утверждали, что в штате ведется своего рода охота на «русских риелторов». Об этом “Славянский Сакраменто” сообщал в сентябре 2014 г.

В деле же Кузьменко Апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, подтвердив, что осужденная была заключена под стражу справедливо.

Ольга Паламарчук также вышла под залог на время апелляции в начале 2019 г. Она была приговорена к 6 годам тюремного заключения из которых провела за решеткой большую часть.

Муж Надежды Кузьменко Эдвард Шевцов также был приговорен к 8 годам заключения, однако порешению суда вышел на свободу под залог в $800 тыс. на время апелляции.

Петр Бондарук, которого выкупил его отец епископ Адам Бондарук, совместно со своим сыном-риэлтором Вениамином за $100 тыс. на время апелляции. Апелляционный суд пока не принял никакого решения в его отношении, а также в отношении Веры Жиры, ввиду пандемии коронавируса.

Вера Кузьменко по информации Бюро судебных тюрем США остается за решеткой в районе Залива Сан-Франциско. Она должна выйти на свободу в 2027 г. Ее брат Петр Кузьменко также находится в Федеральном пенитенциарном заведении и освободится лишь к 2032 г.