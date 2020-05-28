Церковь “Вифания”, в которой произошла крупная вспышка коронавируса, не спешит открываться

По информации издания The Sacramento Bee руководство Славянской миссионерской церкви “Вифания” не готово предоставить план по реабилитации своей деятельности. Церковь отправляет свои религиозные обряды в режиме онлайн. Другие церкви региона начинают открывать свои двери для прихожан.

Об этом изданию “The Sacramento Bee” сообщил администратор церкви Виктор Люлькин.

Как мы уже сообщали ранее, в одной из самых крупных славянских церквей США властями округа Сакраменто было обнаружено несколько десяткой зараженных COVID-19. По меньшей мере несколько служителей скончались.

Сразу после сообщения о 71 случае заражения в среде членов церкви и ассоциированных с ними граждан, “Вифания” отрицала масштабы происшествия, и по информации The Sacramento Bee, отказывалась идти на контакт с властями. 

Старший пастор церкви Адам Бондарук попал в госпиталь с серьезными осложнениями на фоне COVID-19.

Вчера губернатор штата Калифорния объявил о постепенном открытии религиозных организаций и церквей, определив им определенные правила фунционирования.

Между тем, на сайте Change.org опубликована петиция с просьбой расследовать масштабную вспышку в рядах “Вифании”.

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