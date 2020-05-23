“США ведут гонку против Китая за развитие и создание инфраструктуры 5G по всему миру”

На официальном сайте Департамент юстиции опубликовано заявление генерального прокурора Уильяма П. Барра в связи по вопросам интегрированных и открытых сетей 5G:

“Соединенные Штаты и наши партнеры ведут срочную гонку против Китайской Народной Республики (КНР) за развитие и создание инфраструктуры 5G по всему миру. Наша национальная безопасность и расцвет наших либерально-демократических ценностей здесь и во всем мире зависят от нашей победы. Будущие сети 5G станут критически важной частью глобальной инфраструктуры, центральной нервной системы мировой экономики. К сожалению, КНР уже на пути к решающему преимуществу 5G. Если КНР победит в гонке 5G, геополитические, экономические и национальные последствия будут ошеломительными.

КНР знает об этом, что объясняет, почему она использует каждый рычаг власти для расширения своей доли рынка 5G по всему миру. Сообщество свободных и демократических наций должно сделать то же самое.

Чтобы конкурировать и побеждать КНР, Соединенные Штаты и их партнеры должны тесно сотрудничать с проверенными поставщиками для реализации практических и реалистичных стратегий, которые могут переломить ситуацию сейчас. Хотя подход «Open RAN» не является решением нашей неотложной проблемы, концепция интегрированных и открытых сетей (Integrated and Open Networks, ION), которая была темой вчерашнего круглого стола, обещает и должна быть изучена. Мы можем выиграть гонку, но мы должны действовать сейчас”.