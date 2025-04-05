Китай объявил о введении с 10 апреля дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Решение стало ответом на действия Вашингтона, который ранее ввёл «взаимные тарифы» на китайскую продукцию.

Тарифная комиссия КНР заявила, что шаги США нарушают международные торговые правила и являются проявлением одностороннего давления. При этом действующие налоговые льготы сохраняются, но новые пошлины не подлежат снижению или отмене.

Товары, отправленные из США до 10 апреля и прибывшие до 13 мая, от дополнительных пошлин освобождаются.

Ранее Трамп предложил установить тарифы для всех стран, что, по его мнению, должно способствовать экономическому росту внутри США.