В Бруклине полиция разогнала 100 человек из синагоги

В Бруклине в среду утром полиция Нью-Йорка разогнала более 100 человек, собравшихся в синагоге Congregation Yetev Lev Satmar Ohel Feiga. По словам полиции, арестов не было, толпа мирно разошлась после их прибытия.

Согласно данным полиции Нью-Йорка, с 16 марта выдано примерно 374 повесток за нарушение социального дистанцирования: около 52% были выданы афроамериканцам, 30% – латиноамериканцам, 14% – белым жителям.

В связи с разгоном толпы и другими действиями в адрес еврейской общины мэра Нью-Йорка Билла де Блазио часто обвиняют в антисемитизме, особенно после того, как 28 апреля он пригрозил арестами членам еврейской и других общин, которые собираются большими группами во время пандемии коронавируса.

Об этом пишет USA.one со ссылкой на местные СМИ.