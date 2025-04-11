Минюст США запускает программу защиты данных от Китая, России и других противников

С 8 апреля 2025 года в США вступила в силу новая программа защиты данных, направленная на то, чтобы иностранные противники — такие как Китай, Россия и Иран — не могли получать доступ к личным данным американцев через коммерческие сделки.

Программа ограничивает доступ к чувствительной информации — генетическим, финансовым, геолокационным и другим данным, — если к ним пытаются получить доступ компании, связанные с недружественными странами.

«Зачем взламывать системы, если данные можно просто купить?» — отметил замгенпрокурора Тодд Бланш. — «Эта программа закрывает такие лазейки».

В течение первых 90 дней Минюст не будет штрафовать компании, которые добросовестно стараются привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами. Полное соблюдение требований будет обязательно с июля 2025 года.