Home Видео Старикам здесь не место или что сделал бы Мартин Лютер в 21... ВидеоНовостиРелигияСтатьиЭксклюзив Старикам здесь не место или что сделал бы Мартин Лютер в 21 веке? May 21, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Пытаемся выстроить параллель между временами немецкой Реформации и разделениями среди славянских церквей в США. ПО ТЕМЕ Пастор Олег Гулин о всплеске домашнего насилия во время карантина Члены церкви “Новая Жизнь” обратились к служителям славянских церквей Америки Епископ Адам Бондарук: “Слава Богу, я живой!”