США подарили российским больницам 50 аппаратов ИВЛ

Посольство США с Москве выступило с заявлением по поводу передачи в дар российскому народу 50 аппаратов ИВЛ, передает Голос Америки.

Посольство США в Москве обнародовало заявление в связи с передачей Соединенными Штатами в дар российскому народу 50 высококачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как отмечается в заявлении, это первая часть гуманитарной помощи, которая обеспечит в общей сложности поставку 200 американских аппаратов ИВЛ.

Это стало возможным «благодаря щедрости американского народа и инновациям в частном секторе», подчеркивается в документе.

По словам посольства США в РФ, «этот дар говорит о быстром выполнении предложения президента США Дональда Трампа передать аппараты ИВЛ на безвозмездной основе в ответ на просьбу президента РФ Владимира Путина о помощи в борьбе с пандемией COVID-19 в России».

«Соединенные Штаты передают в дар 200 аппаратов ИВЛ и комплектующие детали, которые будут доставлены в Россию, на сумму около 5,6 миллионов долларов. Эти высококачественные аппараты ИВЛ произведены в США, и особое внимание было уделено тому, чтобы они были готовы к немедленному применению в России», – говорится далее в документе.

В заявлении подчеркивается, что «в прошлом США и Россия оказывали друг другу помощь во времена кризисов, и, без сомнения, мы будем продолжать это делать и в будущем».

«Особенно во время кризиса мы должны работать сообща», – подчеркивает дипмиссия США в России.

«Нам надо вместе бороться с общей угрозой так же, как мы делали это во время Второй мировой войны, когда народы наших двух стран и других союзников храбро сражались, понесли огромные потери и испытали жестокие лишения. Во время Второй мировой войны по ленд-лизу с 1941 по 1945 гг. США поставили в СССР необходимые товары на сумму более 11 миллиардов долларов», – говорится в заявлении.

Сегодня Соединённые Штаты передали в дар российскому народу 50 высококачественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Сегодня США передали российскому народу 50 аппаратов ИВЛ, спасающих человеческие жизни. Эта гуманитарная помощь в размере 5,6 миллионов долларов включает в себя 200 аппаратов ИВЛ американского производства, которые будут спасать людей в России. Благодаря щедрости американского народа и инновациям частного сектора, Соединенные Штаты поставляют жизненно важные медицинские товары и аппараты искусственной вентиляции легких в нуждающиеся страны. Posted by U.S. Embassy Moscow on Thursday, May 21, 2020

В документе также сообщается, что сегодня, «в рамках глобальных мер по борьбе с COVID-19 Соединенные Штаты предоставляют критически важные медицинские принадлежности и аппараты ИВЛ нуждающимся в них людям во всем мире».

Ранее сообщалось, что Россия доставила в США аппараты ИВЛ, возгорание которых, предположительно, привело к гибели 6 пациентов.