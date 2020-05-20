Округ Сакраменто получил разрешение на дальнейшее продвижение в фазу 2 открытия экономики. Бизнесы, которым разрешено возобновить деятельность, могут сделать это после внесения поправки в приказ о здравоохранении округа Сакраменто, которое произойдет 22 мая или даже ранее.

План повторного открытия округа несколько отличается от плана действий штата по обеспечению устойчивости. Этот план предусматривает:

– Религиозные службы и специальные церемонии, такие как выпускные, могут быть только на автомобиле.

– На встречах на открытом воздухе, таких как свадьбы, похороны и семейные вечеринки, могут участвовать максимум 10 человек со строгим социальным дистанцированием.

Бизнесы, которым разрешено возобновить деятельность, будут включать рестораны, где можно будет пообедать. Также заново начать работу смогут:

– Небольшие офисы, если удаленная работа невозможна

– Уход за детьми, дневной уход и семейный дневной уход (Child care, day care and family day care)

– Тренажерные залы на открытом воздухе

– Музеи, художественные галереи и театры на открытом воздухе- Возобновление работы общественного транспорта

– Микропредприятие розничной торговли и магазинов, т.е. в которых работает 10 сотрудников или меньше

Открытые бизнесы строго обязаны соблюдать социальное дистанцирование и использование средств индивидуальной защиты.

Но в то же время в штате Калифорния не разрешается работать следующим предприятиям, учреждениям или видам деятельности:

– Персональные услуги, такие как парикмахерские и маникюрные салоны, тату-салоны и тренажерные залы

– Услуги гостеприимства, такие как бары, винодельни, дегустационные залы и салоны, которые не предлагают сидячую, обеденную еду

– Места для развлечений, такие как кинотеатры, игровые, азартные игры и аркады, а также профессиональные виды спорта, закрытые музеи и галереи, зоопарки и библиотеки

– Общественные центры, общественные бассейны, игровые площадки и места для пикников

– Религиозные службы и культурные церемонии, которые проводятся в помещении и/или собрали более 10 человек

– Ночные клубы

– Концертные площадки

– Массовые спортивные мероприятия

– Фестивали

– Парки развлечений

– Гостиницы/жилье для отдыха и туризма

Ранее мы сообщали о том, что все округа района залива Сан-Франциско также переходят во вторую фазу открытия своих экономик.