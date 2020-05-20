Округ Лос-Анджелес может открыться лишь к празднику Дня независимости США

Официальные лица округа объявили во вторник, что они стремятся к “безопасному открытию” округа Лос-Анджелес уже 4 июля. Ранее они заявляли об открытии только в августе.

В настоящее время могут работать некоторые виды бизнесов, например, такие как груминг и автомойки.

На ежедневном брифинге власти округа заявили, что они стремятся открыть экономику раньше, потому что жители устали от сидения в 4 стенах, но в то же время, если люди не будут придерживаться ограничений, открытие округа займет больше времени.

В настоящее время округ Лос-Анджелес является местом наибольшего числа смертей COVID-19 в Калифорнии.