Трамп заявил об успехах ученых в поиске лекарства от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские и иностранные ученые делают большие успехи в поиске лекарства от смертельно опасного коронавируса, которым заразились более 4,8 миллиона человек во всем мире. Об этом сообщает сегодня Голос Америки.

Фото: The White House

«Думаю, вакцина не столь важна, сколько некоторые вещи, над которыми они работают», – сказал он, имея в виду лаборатории во всем мире.

«Они работают над лекарством, у нас этим занимается не одна лаборатория, и они очень продвинуты», – сказал Трамп на заседании кабинета министров во вторник, не вдаваясь в детали.

«Ведутся испытания десятков методов лечения и лекарств», – сказал президент.

Трамп также заявил во вторник, что общее число новых пациентов с коронавирусом в стране сокращается.

Это, безусловно, верно для наиболее пострадавших районов в Нью-Йорке и его окрестностях, но представители органов здравоохранения обеспокоены новыми вспышками COVID-19 в других регионах страны, особенно в домах престарелых, тюрьмах и мясокомбинатах.

В последние дни администрация сместила фокус внимания на оживление экономики страны, которая серьезно пострадала от пандемии.

«Все 50 штатов на сегодняшний день частично открывают свою экономику», – заявил на заседании кабинета вице-президент Майк Пенс, возглавляющий рабочую группу Белого дома по коронавирусу.

Трамп также выступил в защиту антималярийного препарата в качестве лекарства от COVID-19, который он сам принимает.

«Это индивидуальный выбор», – сказал Трамп, отметив, что гидроксихлорохин, разработанный несколько десятилетий назад, имеет «хорошую репутацию».

Президент несколько раз сдавал тест на COVID-19, и результаты всегда оказывались отрицательными.

При этом нет убедительных научных доказательств, что этот препарат может предотвращать или излечивать болезнь, вызываемую коронавирусом.

По словам Трампа, «тысячи и тысячи» медиков на переднем крае борьбы с коронавирусом принимают гидроксихлорохин и препарат одобряется «многими-многими врачами».

Трамп сказал, что, поскольку этот препарат используется для лечения малярии и волчанки, «он не вредит людям».

«Думаю, он дает тебе дополнительный уровень безопасности», – добавил он.

Выступая на заседании кабинета, президент заявил: «Похоже, на меня он никак не влияет».

Врачи, однако, утверждают, что прием препарата сопряжен с серьезными рисками, в том числе с нарушением сердечного ритма.