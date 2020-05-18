Округа Сакраменто и Йоло могут разрешить большему количеству бизнеса работать

Власти округов Сакраменто и Йоло ожидают, что их округам будет разрешено открыть часть своих бизнесов и предприятий в ближайшее время в соответствии с новыми стандартами контроля коронавируса, о которых в понедельник во время пресс-конференции объявил губернатор штата.

Ранее округа не могли на это рассчитывать из-за обязательного критерия, что должно пройти 2 недели без смертности от COVID-19. В понедельник это требование исчезло из онлайн-списка критериев штата.

На брифинге в полдень Ньюсом и секретарь агентства здравоохранения, доктор Марк Гали, заявили, что они изменили требования к возобновлению работы бизнесов, чтобы больше сосредоточиться на способностях округов контролировать распространение вируса.

На данный момент 24 из 58 округов штата получили разрешение на частичное открытие бизнесов. В их число входит округ Плейсер, Эльдорадо, Амадор, Невада, Юба и Саттер.

Скорректированные критерии для повторного открытия во многом аналогичны предыдущим стандартам, которые губернатор установил 15 мая, но более детализированы.