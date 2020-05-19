Все округа района залива Сан-Франциско переходят во вторую фазу открытия своих экономик

Чиновники здравоохранения шести округов района Залива Сан-Франциско в понедельник объявили, что было принято решение ослабить некоторые ограничения в связи с “устойчивым прогрессом по нескольким ключевым показателям в отношении локализации COVID-19” и пять округов и город Беркли теперь вступают в фазу 2 плана по восстановлению экономики штата.

По словам представителей здравоохранения, наблюдается тенденция к стабилизации или уменьшению числа новых случаев COVID-19, а также к уменьшению числа госпитализированных пациентов с COVID-19.

Напомним, что Сан-Франциско стал первым городом в США, который объявил общественный карантин из-за эпидемии коронавируса.