Введение “Паспортов иммунитета” может усугубить расовые различия и нанести ущерб гражданским свободам

“Паспорт иммунитета” – это цифровые или бумажные документы, которые удостоверяют, что человек был заражен и более неуязвим для SARS-CoV-2, такие паспорта рассматриваются некоторыми правительствами (например, правительствами Германии, Чили, США, Великобритании) в качестве одного из способов ускорить экономическую деятельность. Считается, что этот паспорт позволит определенным людям с положительным результатом на антитела к COVID-19 вернуться на работу, путешествовать раньше других.

У Американского союза гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU) есть серьезные опасения по поводу допущения внедрения паспорта иммунитета в повседневную жизнь, “поскольку он может поставить под угрозу права на неприкосновенность частной жизни”.

В качестве аргументов они заявляют, что наука еще не оправдывает использование паспортов или сертификатов об иммунитете. ВОЗ заявила, что еще неизвестен уровень защиты, которую антитела против COVID-19 обеспечивают от повторного заражения и как долго такая защита может длиться. Также существует много вопросов о методологии тестирования: в настоящее время на рынке имеется более десятка таких тестов, которые дают неточные или противоречивые результаты.

Среди потенциальных нарушений гражданских свобод ACLU видит, что могут быть ущемлены права при принятии решений о приеме на работу; может возникнуть обострение расового неравенства (в Нью-Йорке большое количество чернокожих и латиноамериканцев умерло от COVID-19. В Джорджии более 80% госпитализированных были чернокожими) и непропорционально вредного воздействие на людей с ограниченными возможностями, а также возникнут проблемы конфиденциальности.

Как сообщает ACLU, “любая паспортная система паспортов иммунитета ставит под угрозу права на неприкосновенность частной жизни, создавая новую инфраструктуру наблюдения для сбора медицинских данных… Но неясно, может ли постоянная инфраструктура наблюдения за состоянием здоровья защитить анонимность и конфиденциальность в отношении здоровья, а также обеспечить подлинность загруженных данных тестирования”.

ACLU считает, что “до тех пор, пока не будет надежного, доступного и широко доступного лечения или вакцины для COVID-19, работодатели должны придерживаться передовых методов защиты работников и сокращения передачи COVID-19 на рабочих местах. Вместо того чтобы тратить ресурсы на разработку паспортов иммунитета, органам власти следует сосредоточиться на внедрении широкого, бесплатного и быстрого тестирования COVID-19, не создавая новую конфиденциальную инфраструктуру данных, которая угрожает правам каждого”.