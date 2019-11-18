31 октября Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) обратился в федеральный суд с иском, требующим от ФБР и других правительственных агентств раскрыть всю информацию об использовании ими технологии распознавания лиц.

О применении правительственными службами биометрических технологий достоверно известно немногое, но даже те сведения, которые стали достоянием гласности из собственных признаний ФБР перед Конгрессом, рисуют пугающую картину. Как стало известно из слушаний в Конгрессе, ФБР в настоящее время собирает информацию о лицах, рисунках радужной оболочки, походке и голосах людей. Только база данных лиц взрослых жителей США насчитывает более 640 миллионов снимков.

«Распознавание лиц и других биометрические технологии позволяют вести постоянное скрытое наблюдение в беспрецедентных масштабах, – говорит директор ACLU Кейд Крокфорд. – Когда эти технологии попадают в руки ФБР — неподотчетного, дерегулированного, тайного агентства разведки с историей расизма — появляется еще больше поводов для беспокойства».