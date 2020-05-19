Национальные парки в Калифорнии начинают открываться

На сайте Джошуа-Три национального парка появилось сообщение, что “Следуя указаниям Белого дома, Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также государственных и местных органов здравоохранения, Национальный парк Джошуа-Три расширяет возможности для отдыха”.

Начиная с 17 мая 2020 года, Национальный парк Джошуа Три вновь открыл доступ к:

– входам в парк

– дорогам и парковкам

– трассам

– семейным кемпингам и бэккантри кемпингам

– некоторым душевым

Учитывая требования общественного здравоохранения, в настоящее время закрыты:

– центры для посетителей

– групповые кемпинги

– входные станции не укомплектованы, но входы открыты.

Администрация парка обращает внимание, что чтобы парк оставался открытым, им понадобится помощь посетителей для предотвращения распространения COVID-19. Среди требований, о которых напоминает парк есть такие:

* Избегайте людных мест.

* Принесите дезинфицирующее средство для рук, маску и другие предметы, чтобы оставаться чистыми и безопасными.

В парке нет станций дезинфекции рук, а в большинстве уборных нет водопровода.

* Семейные кемпинги открыты, но рекомендуется, чтобы только члены одного домашнего лагеря были вместе. Все 520 сайтов в порядке очереди.

* Бэккантри-кемпинг открыт, но сотрудники парка требуют, чтобы вы разбили лагерь небольшими группами, состоящими только из членов вашей семьи.

Подробнее о новых условиях посещения парка смотрите здесь.

Похожие условия открытия опубликовала пресс-служба Национального парка Редвуд, находящегося в северной части Калифорнии.

Как сообщает NBC, многие парки штата также активно открываются.