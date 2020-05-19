Национальные парки в Калифорнии начинают открываться

На сайте Джошуа-Три национального парка появилось сообщение, что “Следуя указаниям Белого дома, Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также государственных и местных органов здравоохранения, Национальный парк Джошуа-Три расширяет возможности для отдыха”.
Начиная с 17 мая 2020 года, Национальный парк Джошуа Три вновь открыл доступ к:
– входам в парк
– дорогам и парковкам
– трассам
– семейным кемпингам и бэккантри кемпингам
– некоторым душевым
Учитывая требования общественного здравоохранения, в настоящее время закрыты:
– центры для посетителей
– групповые кемпинги
– входные станции не укомплектованы, но входы открыты.
Администрация парка обращает внимание, что чтобы парк оставался открытым, им понадобится помощь посетителей для предотвращения распространения COVID-19. Среди требований, о которых напоминает парк есть такие:
* Избегайте людных мест.
* Принесите дезинфицирующее средство для рук, маску и другие предметы, чтобы оставаться чистыми и безопасными.
В парке нет станций дезинфекции рук, а в большинстве уборных нет водопровода.
* Семейные кемпинги открыты, но рекомендуется, чтобы только члены одного домашнего лагеря были вместе. Все 520 сайтов в порядке очереди.
* Бэккантри-кемпинг открыт, но сотрудники парка требуют, чтобы вы разбили лагерь небольшими группами, состоящими только из членов вашей семьи.
Подробнее о новых условиях посещения парка смотрите здесь.
Похожие условия открытия опубликовала пресс-служба Национального парка Редвуд, находящегося в северной части Калифорнии.
Как сообщает NBC, многие парки штата также активно открываются.