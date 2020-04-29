Заболевший коронавирусом епископ Адам Бондарук выписан из больницы

Пастор Славянской миссионерской церкви “Вифания” Адам Бондарук был выписан из больницы Kaiser Permanente в городе Розвилл. Об этом сообщил сын религиозного деятеля Павел Бондарук у себя в Фейсбуке.

Фото: YouTube

“Забираем отца из госпиталя, слава Господу! Спасибо всем, кто молился с нами!” – написал пастор Павел Бондарук в социальной сети.

В на видео, попавшем в редакцию “Славянского Сакраменто” отчетливо видно, как толпа почитателей с ликованием встречает епископа Адама Бондарука на больничной каталке.

Ранее родственники Бондарука сообщали, что епископу стало легче и он был переведен в палату интенсивной терапии. Сын Бондарука писал, что “давление отца улучшилось, уровень кислорода нормализировался”.

“Он начнет физиотерапию для обретения силы, – сообщил Павел Бондарук. – В его палате играет христианская музыка”.

Сын епископа подчеркнул, что после проведения трех недель под аппаратом ИВЛ, врачи обсуждали возможность операции по трахеостомии. Такая операция была произведена папе римскому Иоанну Павлу II, в результате чего тот потерял голос.

Напомним, что печально известный пятидесятнический епископ Адам Бондарук в последнее время критиковался за преступления своей семьи и сомнительные дела церкви. В частности, Департамент здравоохранение округа Сакраменто порицал руководство церкви за противление государственному расследованию в отношение распространения пандемии коронавируса в регионе.

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В частности издание The Sacramento Bee сообщало о 70 членах церкви либо ассоциированных с ними людьми, заболевшими COVID-19. По информации “Славянского Сакраменто”, по меньшей мере, один служитель церкви и некоторые прихожане скончались от коронавируса.

Между тем, на сайте Change.org появилась петиция с требованием расследовать деятельность руководства церкви “Вифания”. Автор петиции призывает американских конгресменов рассмотреть действия религиозных лидеров славянского сообщества на предмет возможного укрывательства причин эпидемии среди прихожан.