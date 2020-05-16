Сенат разрешил ФБР просматривать историю веб-просмотров пользователей без ордера

Сенат США проголосовал за предоставление правоохранительным органам доступа к данным веб-просмотров пользователей без получения соответствующего ордера. Это решение Сената значительно расширило полномочия правительства по надзору за гражданами, сообщает Vice.

Это предложение было представлено Сенату сенатором-республиканцем Митчем Макконнеллом, поправка была предложена как часть обновления Закона Патриот 2001 года (закон о пресечении терроризма), подписанного Джорджем Бушем Младшим вскоре, после терактов 11 сентября. Этот закон блокирует доступ ФБР к контенту истории просмотров веб-страниц, но позволяет получать доступ к записям с подробным описанием сайтов и поисковых запросов, введенных пользователями.

Предложенные поправки к закону вызвали негативную реакцию как среди сенаторов, так и среди групп гражданских свобод. Кроме этого, защитники конфиденциальности активно критикуют этот закон, т.к. считают, что предоставление несанкционированного доступа к поисковым запросам в интернете позволяет правоохранительным органам легко расправляться с любыми активистами, кого правительство посчитает угрозой.