В Калифорнии открываются рестораны и торговые центры

Во вторник губернатор Гэвин Ньюсом во время своей пресс-конференции сообщил о внесении изменений в ограничительный приказ о пребывании дома, с целью открытия в Калифорнии больше бизнесов, включая рестораны, торговые центры и офисы. Ниже приводим часть требований для открытия бизнесов, с полным списком требований можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения штата Калифорнии.

Фото: YouTube/City of Cupertino

Для того, чтобы рестораны открылись для посещения людей – sit-down or dine-in service – они должны отвечать следующим требованиям:

– посетители должны носить маски внутри ресторанов, когда они не едят

– столовые приборы, салфетки и чашки не должны заранее лежать на столе до того, как посетители сели за стол- необходимо тщательно мыть столы, стулья и т.д. после использования каждым посетителем- должны быть одноразовые меню или размещенные в интернете, чтобы посетители могли просматривать их на своих устройствах

– необходимо избегать использование общих приправ (солонки, кетчуп и т.д.)- посуда должна быть завернута в салфетки перед тем, как давать ее покупателям- остатки еды должны перекладываться в выносные контейнеры клиентами (не обслуживающим персоналом)- не должно быть еда в виде салат-баров, столов с заранее заготовленными продуктами, к которым все подходят и все пользуются – барные зоны внутри ресторанов должны оставаться закрытыми

Кроме этого, лицензированные рестораны могут продавать алкогольные напитки на вынос при условии, что они продаются и доставляются покупателям вместе с продажей и доставкой еды.

Также разработаны руководящие принципы для офисных зданий для работы сотрудников, кто не может работать удаленно, к ним относятся:

– требование от сотрудников избегать рукопожатий

– обучение сотрудников технике безопасности и самоконтролю- требование от работников дезинфицировать личные рабочие зоны

– закрытие или ограничение общих зон

– ежедневное проведение скрининг температуры и/или симптомов у сотрудников

– переоборудование офисных помещений, чтобы было учтено расстояние в 6 футов между рабочими

– организация дополнительной уборки в местах с интенсивным движением, таких как комнаты отдыха, лифты и т.п.

– установка систем для улучшения циркуляции наружного воздуха – изменение часов работы, чтобы оптимизировать количество людей, находящихся в помещении

Также работу могут начать ботанические сады, музеи под открытым небом, торговые центры (только для получения покупок), автомойки, услуги по уходу за домашними животными и услуги по выгулу собак. Для этого торговые центры должны:

– выключить общественные питьевые фонтаны

– стимулировать использование кредитных карт и устанавливать системы оплаты без помощи рук, где это возможно- следовать процедурам обучения персонала по дезинфекции и уборке помещений- часто дезинфицировать поверхности с высоким уровнем прикосновения (например, банкоматы и скамейки)

Музеям под открытым небом необходимо поддерживать максимальную вместимость на низком уровне, продумать различные места входа и выхода, не проводить групповые экскурсии, закрывать интерактивные выставки и т.д.

Важно отметить, что ресторанам, торговым центрам и офисам сначала нужно доказать штату, что они соответствуют следующим критериям:

– за последние 14 дней случаев смерти COVID-19 не было- не более одного нового случая COVID-19 на 10 000 жителей за последние 14 дней

– работники первой линии должны иметь доступ к средствам индивидуальной защиты- больницы оборудованы для того, чтобы выдерживать увеличение роста больных минимум на 35%

– есть не менее 15 отслеживателей контактов на 100 000 жителей- проводится минимум 1,5 теста на 100 000 жителей ежедневно

– возможность временно разместить 15% бездомного населения округа

– медицинские учреждения по уходу за больными имеют двухнедельный запас средств индивидуальной защиты

– продолжать следить за показателями, чтобы потенциально восстановить ограничения.

Как сообщает офис губернатора штата, в настоящее время только округа Плейсер, Лассен, Шаста, Амадор, Невада, Бьютт и Эль-Дорадо получили зеленый свет для дальнейшего открытия бизнесов.