К Капитолию Калифорнии вышли отряды милиции штата

Еще один протест, собравший десятки демонстрантов в милицейской одежде, прошел рядом со зданием Капитолия в субботу в Сакраменто – группа, называющая себя 2-м полком милиции штата Калифорния, провела молчаливое бдение на тротуаре, часть собравшихся организовала молитвенную группу, которая стояла через дорогу от Капитолия. Люди собрались, чтобы выразить протест против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса губернатором Гэвином Ньюсомом.

По сообщению The Sacramento Bee, более 75 офицеров калифорнийского дорожного патруля (CHP) стояли у стальных ограждений, установленных еще в четверг, чтобы не дать протестующим, собравшимся на Национальный день молитвенного служения, проникнуть на территорию Капитолия.

У протестующих были плакаты и транспаранты, поддерживающие президента Дональда Трампа. Они называли неконституционными действия губернатора, который закрыл экономику штата, и запрет калифорнийского дорожного патруля на проведение акций протеста на территории Капитолия (мы ранее писали об этом запрете, который вышел на следующий день, после проведения первого митинга против ограничительных приказов властей штата).

Протестующие называли свои действия использованием своего права на мирные собрания, гарантированного Первой поправкой Конституции.