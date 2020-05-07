Сотни калифорнийцев собрались сегодня у Капитолия штата с целью протеста против вынужденного карантина, длящегося вот уже второй месяц. Протестующие молились за открытие экономики Калифорнии по примеру других штатов.

Стоит отметить, что это уже второй крупный протест у главного законодательного органа штата – первый состоялся неделю назад и ознаменовался арестами десятков митингующих.

В этот раз Дорожная полиция Калифорнии запретила собравшимся находиться на государственной собственности и, как в прошлый раз, дала команду офицерам не допускать демонстрантов на лужайку Капитолия.

В свою очередь, митингующие собрались вокруг пастора Тима Томпсона из Южной Калифорнии и провели молитвенное стояние. Об арестах не сообщается.