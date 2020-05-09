По словам губернатора Калифорнии, церкви откроются через несколько месяцев

На прошлой неделе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом рассказал о деталях своего четырехэтапного плана по открытию штата, согласно которому личные церковные службы попадают в третью фазу плана, что значит, что они смогут проводиться через несколько месяцев.

Такое положение дел не устраивает некоторых христианских лидеров, они просили губернатора разрешить собираться для молитв при условии соблюдения правил социального дистанцирования.

Узнав о том, что губернатор не намерен разрешать личные церковные службы в течение неопределенного периода времени, группа пасторов объявила о планах открыть свои церкви для личного служения 31 мая, в день 1990-й годовщины первоначального Дня Пятидесятницы, который произошел в 30 году нашей эры. Мы ранее сообщали об этом – о декларации, созданной юристами, защищающих церкви.

“Адвокаты за веру и свободу” и Национальный центр по праву и политике выпустили пресс-релиз и письмо губернатору, в котором объявляются планы повторного открытия церквей для личных богослужений 31 мая, с целью “восстановления надлежащего баланса между общественной безопасностью и индивидуальными свободами”. В письме говорится, что религиозные обряды так же важны для государства, как и любой продуктовый или хозяйственный магазин, говорится на сайте California Family Council.