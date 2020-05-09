Появилась петиция к губернаторам с требованием открыть американское общество

Heritage Action for America, консервативная политическая правозащитная организация, разместила на своем сайте обращение к американцам следующего содержания:

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Люди должны иметь возможность свободно передвигаться, а губернаторы должны лишь целенаправленно выполнять приказы о пребывании на месте для удовлетворения конкретных местных потребностей.

Предприятия должны быть открыты для общественности, а губернаторы должны применять лимитированные ограничения только в тех случаях, когда число случаев COVID-19 велико.

Американцы должны нести ответственность за то, чтобы пройти тестирование по мере необходимости, а губернаторы должны обеспечить, чтобы тестирование было направлено на конкретные вспышки.

Что делает Америку великой, так это наш народ – его сила поможет нам понять:

Мы должны поддерживать и яростно защищать наши конституционные свободы, особенно во времена кризиса.

Люди несут личную ответственность. Они должны иметь возможность принимать обоснованные решения по социальным, медицинским и экономическим вопросам.

Американцы заботятся о своих соседях. Частные лица и предприятия приняли вызов и четко продемонстрировали свою готовность и способность принимать меры предосторожности для защиты членов сообщества, которые подвергаются риску или если уязвимы для COVID-19.