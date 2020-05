В пятницу группа сторонников Дональда Трампа, Women for America First, по всей стране устраивает митинги для поддержки президента Дональда Трампа и для протестов против приказов об обязательном пребывании дома – “MAGA May Day”. Митинги пройдут в Нью-Йорке, Гавайях, Калифорнии, Массачусетсе, Северной Каролине, Техасе, Южной Каролине, Флориде и других штатов.

Группа организовывает не менее 50 митингов по принципу drive-in по всей стране. Они призывают взять, кто хочет прийти, взять флаги США, плакаты, сделать надписи на окнах своих машин. При этом организаторы не объявляют вирус обманом и говорят, что они не против карантина. Кроме того, они призывают протестующих соблюдать социальную дистанцию и соблюдать меры безопасности.

Протест также пройдет в Сакраменто, у Капитолия штата. Начало – в 10 часов утра. Об этом “Славянскому Сакраменто” сообщили координаторы мероприятия. Мы также сообщали, что California Highway Patrol временно запрещает проведение митингов.

Это уже не первая акция протеста в стране против жестких карантинных мер, мы ранее публиковали репортаж с акции протеста в Сакраменто, в ряде штатов жители требуют открытую экономику, позволить им работать.