Трамп: разведданные указывают, что коронавирус появился в китайской лаборатории

Президент США Дональд Трамп заявляет, что видел отчеты разведки, указывающие на то, что новый коронавирус появился в лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом сообщает Голос Америки.
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Отвечая на вопрос журналиста о том, почему он уверен в этой оценке, президент сказал: «Мне нельзя вам этого говорить».
«Существует много теорий, – отметил Трамп, давая понять, что выводы разведки не однозначны. – Посмотрим, откуда он появился».
Когда президента спросили, потребует ли он провести международную инспекцию в Институте вирусологии Уханя, он сказал: «Я думаю, на данный момент Китай старается быть относительно прозрачным с нами».
Трамп добавил, что Китай либо не смог остановить коронавирус, либо позволил ему распространиться.
Ранее в четверг Управление директора Национальной разведки опубликовало заявление, согласно которому «разведсообщество разделяет широко распространенную в научных кругах точку зрения, что вирус COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован».
В заявлении также говорится, что разведслужбы «продолжат тщательно изучать появляющуюся информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка из-за контакта с зараженными животными или стала результатом инцидента в лаборатории в Ухане».
Коронавирус был впервые зафиксирован в Ухане.
На данный момент COVID-19 заболели около 3,3 миллиона человек в мире, 230 000 человек умерли. Больше всего случаев зарегистрировано в США – около 1,1 миллиона при 64 000 смертей.
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«Нельзя просто сделать скачок и оказаться в ситуации, которая провоцирует повторный всплеск, – отметил Фаучи в интервью программе «Сегодня» на канале NBC. – Вот что меня беспокоит. Надеюсь, они не будут этого делать».
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