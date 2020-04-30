EUvsDisinfo, организация, созданная для прогнозирования, учета и реагирования на текущие кампании по дезинформации со стороны Российской Федерации, которые затрагивают Европейский Союз и его партнеров, провела расследование касательно того, что пишут прокремлевские СМИ о Билле Гейтсе и о COVID-19.

Фото: euvsdisinfo.eu

Как утверждает EUvsDisinfo, в просмотренных материалах, опубликованных на английском, испанском, арабском, русском, английском, румынском, немецком, грузинском языках, содержится много предположений о том, что Билл Гейтс так или иначе ответственен за вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.

Имя Билла Гейтса в принципе часто упоминается, когда речь заходит о вакцинах, ведь известно, что его фонд вкладывает немало денег в разработку вакцин от различных заболеваний, в том числе от COVID-19. Поэтому появилось много ложной информации. Примечательно, что по большей части она базируется на теориях заговора (например, уже известная нам теория о принудительной массовой вакцинации и введении чипов для тотального контроля), или заявляется, что вакцины неэффективны и даже вредны – он непременно сделают всех инвалидами или даже убьют.

Как указывает EUvsDisinfo, обвинения против Гейтса следуют двум основным клише: первое настаивает на том, что Билл Гейтс имеет денежные интересы в этой пандемии, а его благотворительная деятельность — это всего лишь ширма обычной капиталистической жадности; второе – он хочет избавиться от большинства людей на планете Земля.

Помимо различных теорий, связанных с Билл Гейтсом, по мнению EUvsDisinfo, в социальных сетях продолжают распространяться теории заговора и ложная информация о COVID-19. Например, существует немало видео с сотнями тысяч просмотров, в которых основная мысль – что пандемии никогда не было, и что все вокруг – это обман. На фоне лжеинформации о коронавирусе теории заговора просто процветают.

Отмечается, что очень много распространяется дезинформации о воздействии COVID-19 на здоровье, которая абсолютно противоречит рекомендациям ВОЗ и другим официальным источникам.

Некоторые категории дезинформации направлены на преуменьшение масштабов пандемии, утверждая, что это обман, а уровень смертности сильно преувеличен. Их основная цель — подорвать доверие к институтам власти, включая государственные, которые якобы используют пандемию как предлог для установления избыточного контроля над гражданами.

Кроме этого, по сообщению EUvsDisinfo, со стороны Китая также распространяется недостоверная информация: официальные лица Китая и государственные СМИ пытаются не упоминать о городе Ухань как об источнике COVID-19. Некоторые контролируемые государством каналы в соцсетях продолжают распространять теорию о связи между вспышкой заболевания в Ухане и военными представителями США.Газета Daily Telegraph обнаружила, что китайские государственные СМИ, в нарушение правил политической рекламы в социальных сетях, покупают рекламу, в которой превозносят действия Китая во время коронавирусной инфекции COVID-19 и совершают нападки на США.