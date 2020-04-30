Семья иммигрантов из Портленда готовит борщ для нуждающихся соседей

Семья иммигрантов – беженцев из Портленда, приехавших в США 22 года назад, готовит и доставляет супы соседям, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. 2 сестры – Анна Бадуровская и Татьяна Пилипко, и их, мать Анна Несух, решили таким образом помочь нуждающимся людям, сообщат телеканал Koin.

Анна Бадуровская отвечает за поставки, Татьяна Пилипко координирует поставки с соседями, а Анна Несут готовит самые разнообразные супы. Она говорит, что готовка всегда была ее хобби и она рада, что ее хобби теперь помогает людям. Во время процесса приготовления семья соблюдает все требования безопасности: они пользуются перчатками и масками. А когда суп доставляют соседям, то его оставляют на ступеньках дома.

На этой неделе семья наготовила борщ и сливочный суп из капусты общим объемом 10 галлонов. В интервью телеканалу женщины заявили, что благодарны американцам, в разное время принявшим их семьи на этой земле. Чтобы как-то отбрагодарить местных жителей, свою помощь женщины оказывают бесплатно. В течение последних трех недель семья приготовила и доставила супы для более 20 семей. Они координируют заказы с помощью приложения Nextdoor, передает местный телеканал.