Билл Гейтс: “Следующая пандемия будет не такой страшной”

Имя Билла Гейтса не часто вспоминают, когда речь заходит о COVID-19, некоторые его даже обвиняют в причастности к распространению вируса. Однако, миллиардер и филантроп смотрит в будущее и делает прогнозы о том, что нас ждет после пандемии. Своими прогнозами он поделился в разговоре с Рашидой Джонс в подкасте “Билл Гейтс и Рашида Джонс задают важные вопросы”:

– Все не вернется в норму еще долго. «Я думаю, что многие люди останутся довольно консервативными в своем поведении, особенно если они будут общаться с пожилыми людьми, у которых очень высок риск тяжелого заболевания”, – сказал Гейтс.

– Следующая пандемия будет не такой страшной. “Основная причина, по которой она будет менее разрушительной – это то, что мы будем натренированы”, – сказал он.

– Удаленные встречи станут нормой. По словам Билла Гейтса: “’это идея: “Нужно ли мне ехать туда физически?”

– Онлайн-опыт станет лучше, потому что программное обеспечение будет значительно улучшено для лучшего взаимодействия.

– Корпоративный офис будет общим. По мнению Гейтса, люди будут реже появляться в офисе, поэтому компании будут по-другому смотреть на свою недвижимость.

– Наши сообщества будут изменены. Значение пригородов будет расти в связи с ростом сотрудников, работающих удаленно, значение даунтаунов будет падать.

– Наши социальные сети изменятся. Люди будут тратить меньше времени на общение с коллегами и больше времени будет уделено для общения с людьми из местного сообщества.

Билл Гейтс убежден, что “мы не будем такими глупыми во второй раз”.