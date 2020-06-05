Билл Гейтс о теории заговора о себе: “эти сплетни и антинаучные высказывания приводят к разжиганию вражды между людьми”

Билл Гейтс стал главным персонажем теорий заговора после начала пандемии COVID-19. Как известно, во всем мире есть сторонники идеи о том, что болезнь появилась и распространилась благодаря миллиардеру, они убеждены, что он под видом прививок хочет вживить микрочипы миллиардам человек и таким образом сократить численность населения Земли, потому что ресурсов на всех не хватает.

Билл Гейтс дал интервью радиопрограмме BBC Today, в котором рассказал, что думает об этих теориях и о всеобщей вакцинации.

Стандартно, как он неоднократно уже заявлял, Гейтс видит вакцинацию основным инструментом борьбы с коронавирусом и подчеркивает ее важность как никогда. По словам Гейтса “нам нужны вакцины не только для таких болезней, как корь, диарея и пневмония”. По его мнению, первыми вакцину должны получить медицинские работники, затем – полицейские и службы экстренного реагирования, и после этого можно перейти к остальным людям.

GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, поддерживаемый Фондом Билла и Мелинды Гейтс) ведет переговоры с самыми различными фармацевтическими компаниями США и Великобритании о том, чтобы использовать их мощности для производства одобренной вакцины, даже если вакцины этих компаний не будут выбраны. Также они собираются параллельно построить несколько заводов для производства вакцины.

Что касается теорий заговора, то Билл Гейтс прокомментировал их так: “Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да – это приводит к разжиганию вражды между людьми. Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования коллективного иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий – обо мне…”