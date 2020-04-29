В округах района залива смягчают меры общественного карантина

Сегодня чиновники здравоохранения объявили о послаблении некоторых мер в 7 округах района залива, введенных в связи с пандемией коронавируса. При этом общественный карантин продлен до 31 мая.

Изменения вступают в силу 4 мая, в понедельник и распространяются на всех, кто живет или работает в округах Аламеда, Контра-Коста, Марин, Сан-Франциско, Сан-Матео и Санта-Клара, а также в городе Беркли.

– Согласно новым приказам, все строительные проекты будут разрешены к возобновлению, если проект соответствует протоколам безопасности, указанным в приказах.

– Все операции с недвижимостью теперь также можно будет возобновить, но с сохранением ограничений на открытие дома, ограничения вводятся и на личные просмотры.- Любой сотрудник, которому разрешено вернуться на работу в учреждение, также может получить доступ к программам по уходу за детьми, которым разрешено работать.

– Определенные виды деятельности на открытом воздухе также могут снова начать работать, и людям разрешается посещать эти бизнесы для выполнения работы или получения товаров, услуг или материалов. Сюда входят оптовые и розничные питомники, ландшафтные работники, садовники и другие предприятия, которые в основном предоставляют услуги на открытом воздухе. Наружный бизнес не включает в себя рестораны, кафе или бары, независимо от того, есть ли у них места на свежем воздухе.

– Другие виды деятельности, которые могут быть возобновлены в соответствии с новым порядком, включают в себя переезды в жилые помещения и использование определенных общих объектов для отдыха на открытом воздухе, которые ранее были закрытыми, например, скейт-парки, но не парки связанные с общим оборудованием или физическим контактом.

По любому вопросу, где местные и государственные приказы могут различаться, применяется более строгий порядок.

Чиновники говорят, что будут оценивать комплекс факторов для принятия последующих решений по смягчению мер карантина, среди которых изменение показателей заболеваемости COVID-19, снижение количества больных в госпиталях и т.д.