В приграничный мексиканский город Мехикали нахлынула волна российских и украинских беженцев, стремящихся получить политическое убежище в Соединенных Штатах. Только в одном из нескольких палаточных городков сейчас ждут решения американских иммиграционных властей не менее полусотни граждан России, у которых, по их словам, не было другого выхода.

Фото: CBS13

«Все думают, что в Москве жить хорошо, но на самом деле это далеко не так, – говорит один из беженцев, Владимир Кузнецов. – Независимый бизнес практически уничтожен. Многие россияне работают в государственной сфере и не могут говорить свободно».

Как сообщил Альберто Альварес, один из руководителей убежища «Альфа и омега», первые российские беженцы появились в Мехикали в декабре прошлого года.

По информации телеканала, в приграничном мексиканском городе остаются десятки российских и украинских беженцев.