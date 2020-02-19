Украинец Алексей Лень будет играть за «Сакраменто Кингз»

«Сакраменто Кингз» приобрели центрового Алекса Леня и форварда Джабари Паркера у «Атланта Хокс» в обмен на центрового Деуэйна Дедмона — участника второго раунда драфтов 2020 и 2021 годов. Об этом “Славянскому Сакраменто” сообщили в пресс-центре «Сакраменто Кингз».

Фото: NBA

Лень, ставший пятым в драфте НБА 2013 года и завербованный командой «Финикс Санз», за свою карьеру в Финиксе и Атланте сыграл в 452 матчах (180 стартов) и заработал в среднем за игру 8,0 очков, 6,3 подборов, 0,9 передач, 0,8 блоков и 19,8 минут. За сезон 2019-2020 годов, сыграв в 40 матчах (9 стартов) за Атланту, Лень набрал 8,7 очков, 5,8 подборов, 1,1 передач, 0,8 блоков и 18,6 минут за игру.

Лень, приехавший в Университет Мэриленда из Украины, стремится внести в команду искру своего таланта, говорится в официальном сообщении команды НБА.

Став 5-м номером в драфте 2013 года, он провел пять сезонов с командой Финикса, а затем стал играть за Атланту.

За свою карьеру великан в среднем набирал 9,0 очков, 6,3 подбора и 19,8 минуты за игру.

Находящийся в почетном списке и Сборной всех звезд защиты Конференции атлантического побережья спортсмен надеется вскоре вернуться на игровую площадку.

К своему последнему сезону в команде Атланты игрок в майке с номером 25 набирал в среднем 20 очков и попадал в кольцо в 60% бросков, в том числе в 38% дальних. Также Лень получил общий рейтинг в минус 3,9, что стало лучшим результатом по команде.

Команда НБА “Сакраменто Кингз” приглашает жителей Сакраменто на первый ежегодный «Славянский вечер», который состоится с участием Алекса Лень в воскресенье, 5 апреля в спорткомплексе Golden 1 Center.