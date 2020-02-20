Дорожная полиция Калифорнии предлагает бесплатные уроки безопасного вождения

Самая частая причина смерти американцев в возрасте от 15 до 20 лет — это автомобильные аварии. По статистике Национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA), в пересчете на пройденный путь подростки втрое чаще остальных водителей попадают в аварии со смертельным исходом. Чтобы обратить внимание на эту проблему и снизить количество аварий, отделение Дорожной полиции Калифорнии (CHP) в Северном Сакраменто предлагает бесплатный урок под названием Start Smart.

Фото: CHP

“Недавние происшествия с участием подростков в нашем городе показывают важность подобных курсов, на которых безопасность дорожного движения преподается как молодым людям, так и их родителям. Мы приглашаем родителей и опекунов записаться занятия вместе с подростками”, – сказал представитель Дорожной полиции.

Start Smart — это курс дорожной безопасности, предназначенный для будущих водителей и недавно получивших права подростков от 15 до 19 лет, а также для их родителей или опекунов.

В программе обсуждается техника предотвращения аварий, ответственность водителей, статистика, законы об отвлечении внимания и вождении под влиянием алкоголя, получение временных водительских прав и другие темы. Также у юных водителей будет возможность задавать сотрудникам Дорожной полиции вопросы. На занятиях будут демонстрироваться учебные фильмы и проводиться дискуссии.

Урок дорожной безопасности, предлагаемый отделением Дорожной полиции Калифорнии в Северном Сакраменто, состоится в четверг, 20 февраля, с 18:30 до 20:30. Место проведения — общественный центр Mission Oaks по адресу 4701 Gibbons Drive, Carmichael. Здание расположено на северо-восточном углу перекрестка Gibbons Drive и Scotty Way.