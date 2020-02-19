“Сакраменто Кингз” приглашает на “Славянскую игру”

Команда НБА “Сакраменто Кингз” приглашает жителей Сакраменто на первый ежегодный «Славянский вечер», который состоится в воскресенье, 5 апреля в спорткомплексе Golden 1 Center.

Sacramento Kings призывает поддержать двух новых баскетболистов — украинца Алекса Лена и хорвата Анте Жижича.

– двери откроются в 16:30;

– после продажи 50 билетов с помощью лотереи будут выбраны 25 детей, которые будут держать американский флаг во время исполнения национального гимна;

– бонус для «ранних пташек»: купите билеты до 5 марта и примите участие в розыгрыше баскетбольного мяча с автографом Богдана Богдановича!

– до 17:30 можно будет посмотреть на разминку команд из первых рядов в секциях 119-121;

– билеты продаются на сайте www.Kings.com;

– зарезервировать парковочное место можно на сайте www.SacPark.org.