Почти два миллиона детей в Калифорнии страдают от негативного детского опыта

First 5 California запускает кампанию Stronger Starts («Крепкие старты») по повышению осведомленности о реакции на токсический стресс у маленьких детей.

Сегодня на праздничном мероприятии, проходившем в зоопарке Сакраменто, First 5 California объявили об официальном запуске своей кампании Stronger Starts («Крепкие старты»). Первая леди Калифорнии Дженнифер Сибел Ньюсом (Jennifer Siebel Newsom), генеральный хирург Калифорнии доктор Диана Э. Рамос (Diana E. Ramos) и игрок клуба НБА «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис (Domantas Sabonis) присоединились к исполнительному директору First 5 California Джеки Ту-Хуонг Вонг (Jackie Thu-Huong Wong), чтобы обсудить влияние токсического стресса на развитие и долгосрочное психическое и физическое здоровье детей.

Кампания «Крепкие старты» — это инициатива First 5 California, направленная на повышение осведомленности родителей и воспитателей детей в Калифорнии о реакции на токсический стресс у детей в возрасте 0-5 лет, вызванной негативным детским опытом (НДО). Кампания помогает родителям и воспитателям детей узнать о том, что такое токсический стресс; о его физиологических, психологических и социально-эмоциональных последствиях для детей; а также о том, как НДО может привести к его появлению.

«Негативный детский опыт и токсический стресс являются признаками кризиса общественного здравоохранения, который оказывает свое влияние на детей и семьи в Калифорнии, переживших трудный, часто травматический опыт», — уверена Джеки Ту-Хуонг Вонг. «С помощью нашей кампании «Крепкие старты» мы привлекаем внимание к тому, как важно признать влияние этих травмирующих событий на развитие детей, и предлагаем родителям и воспитателям действенные стратегии построения безопасных, стабильных, заботливых отношений и среды. При поддержке наших партнеров и руководства штата мы надеемся обеспечить всем калифорнийским детям здоровое, счастливое и успешное будущее».

Каждый третий ребенок в Калифорнии подвержен риску токсического стресса, и почти два миллиона детей страдают от НДО. Пребывание в состоянии постоянного стресса может повлиять на развитие мозга у детей, их иммунную систему и систему реагирования на стресс, затрагивая их способности к обучению и способности организма восстанавливаться после болезней и инфекций. Физические симптомы длительного токсического стресса могут быть причиной проблем во взрослом возрасте, среди которых задержка роста, ожирение, астма, болезнь сердца, высокое артериальное давление и диабет.

«Калифорния стремится обеспечить каждому ребенку в нашем штате наилучший старт в жизни», — заявила первая леди Сибел Ньюсом. «Токсический стресс непосредственно влияет на общее физическое и психическое благополучие детей, поэтому мы должны действовать, чтобы с помощью научно обоснованных средств и поддержки предотвратить страдания и справиться с ними, прежде чем они перерастут в кризис. Вот почему кампания «Крепкие старты» от First 5 California — важнейшая инициатива для детей и семей, которые страдают — или могут пострадать — от негативного детского опыта».

После объявления о запуске кампании Вонг присоединилась к бывшему главному врачу Калифорнии и эксперту по НДО доктору Надин Берк Харрис (Nadine Burke Harris), исполнительному директору ACE Resource Network Саре Марикос (Sarah Marikos) и старшему вице-президенту Rescue Agency Брэндону Тейту (Brandon Tate) для углубленной дискуссии об НДО и о том, как родители, учителя и взрослые могут оградить детей от последствий токсического стресса.

«Борьба с последствиями НДО у маленьких детей в учреждениях первой медико-санитарной помощи жизненно важно для развития ребенка и благополучия семьи», — считает бывший главный врач, доктор Берк Харрис. «НДО может в прямом смысле слова действовать на нервы и негативно сказываться на физическом и психическом здоровье ребенка на долгие годы. Однако раннее информирование и вмешательство могут способствовать крепкому, здоровому старту у маленьких детей и положительным перспективам для их семей».

Фотографии с мероприятия можно посмотреть здесь. Чтобы подробнее узнать о кампании «Крепкие старты», токсическом стрессе и НДО, а также получить дополнительную информацию о ресурсах для управления эмоциями детей после травмирующего события, родители и воспитатели могут перейти на сайт first5california.com.

Об организации First 5 California

Организация First 5 California была основана в 1998 году, когда избиратели проголосовали за Поправку 10, в соответствии с которой табачные изделия облагаются налогом для финансирования услуг для детей в возрасте от 0 до 5 лет и их семей. Программы и ресурсы First 5 California предназначены для обучения и поддержки учителей, родителей и воспитателей в той важнейшей роли, которую они играют в течение первых пяти лет жизни ребенка, и призваны помочь детям Калифорнии получить наилучший старт в жизни и преуспеть. Чтобы узнать подробнее, посетите веб-сайт www.ccfc.ca.gov.