Полиция арестовала иммигранта, подозреваемого в краже алкоголя из магазина

Сотрудники Службы шерифа округа Плейсер арестовали подозреваемого в ограблении, произошедшем 3 февраля в магазине Worton’s Market в Форестхилле.

Им оказался 20-летний Виталий Блищук из Сакраменто, которого вместе с его сообщницей камера видеонаблюдения запечатлела выносящим из магазина две бутылки алкоголя. За грабителями погнался сотрудник магазина, на которого Блищук и два его сообщника затем напали.

Подозреваемые прыгнули в машину и попытались скрыться, но сотрудник магазина схватил водителя за шею и повис снаружи набирающей скорость машины. Находившаяся на парковке «скорая помощь» бросилась в погоню за преступниками и оказали помощь упавшему сотруднику магазина, который отделался незначительными травмами.

Водителю машины, белого или серого 4-дверного седана, удалось скрыться. Он описывается как блондин-альбинос с короткой стрижкой. Всех имеющих какую-либо информацию об оставшихся на свободе двоих подозреваемых просят обратиться к следователям Службы шерифа по телефону (530) 889-7830.

Виталий Блищук

Анонимные сообщения принимаются также через службу Crime Stoppers по номеру 1-800-923-8191 или на сайте tips.placercrimestoppers.com. За сведения, которые приведут к аресту, объявлена награда в размере до 1000 долларов.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в тюрьме округа Плейсер, Виталий Блищук содержится под стражей с возможностью выхода под залог в $50 тыс.