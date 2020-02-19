В Чикаго врач покончил жизнь самоубийством из-за того, что симулировал вакцинацию

Предсмертная записка врача из Чикаго побудила полицию провести расследование его медицинской деятельности и проверить архивы принадлежавшей ему клиники. Как сообщает телеканал WGN9, перед смертью доктор раскаялся в том, что занимался “лже-вакцинацией” детей.

Имеющиеся сведения говорят о том, что доктор Вэн Койнис, в сентябре прошлого года покончивший жизнь самоубийством, на протяжении десятка лет по просьбам родителей не вводил вакцину некоторым из детей, пришедших в его клинику за обязательными по законам штата Иллинойс прививками. В своей записке 58-летний врач раскаивался в содеянном, передает полиция округа.

Таким образом, некоторые из пациентов Койниса — кто именно, неизвестно — сейчас могут быть непривитыми от таких болезней как корь, не подозревая об этом, передают корреспонденты CNN.

Теоретически лабораторные исследования крови способны установить, является ли человек иммунизированным, но на практике при возникновении сомнений будет значительно проще и дешевле пройти повторный курс вакцинации. Именно это и рекомендуется сделать всем пациентам, делавшим прививки в клинике доктора Койниса на 95-й улице в Эвергрин-Парк.