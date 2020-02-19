В качестве некоммерческой культурной организации Русский центр ежегодно проводит множество мероприятий, включая оперы, танцевальные концерты, уроки народных танцев, общественные собрания и лекции. Русский фестиваль, который ежегодно проводится в феврале — это три дня русской кухни, искусства, музыки и танца с тысячами гостей из Района Залива и со всего мира.

Захватывающее трехдневное представление перенесет вас в прошлое России с ее балладами, народными песнями, балетом, танцами и многим другим. В программе выступят русский хор «Славянка», ансамбль балалаечников Сан-Франциско, «Коневец-квартет» из Санкт-Петербурга, а также любимцы публики — всемирно известный бас Николай Массенков, «Русская коллекция» Натальи Борисовой, танцевальная группа Русского центра Сан-Франциско и Владимир Рязанцев.

“Попробуйте пирожки, борщ, пельмени и наши знаменитые водочные настойки. Не пропустите исторические сокровища Музея русской культуры, а заодно посетите нашу фантастическую арт-галерею, чтобы посмотреть или приобрести оригинальные работы наших местных русских художников. Рисунки на лице и народные ремесла для детей! Русские платки, балтийский янтарь, лакированные шкатулки, матрешки и другие сувениры!” – говорится в объявлении Русского центра.

Русский центр Сан-Франциско был основан в 1939 году русскими иммигрантами, желавшими сохранить свое богатое культурное наследие. Традиции продолжали жить благодаря операм, опереттам, пьесам, балам, хоровым коллективам, народным танцевальным ансамблям. Поколение за поколением следовали одной и той же цели: сохранить и показать миру тепло и душу русской культуры.

Русский центр стал домом для детского сада «Теремок», Конгресса русских американцев, Музея русской культуры, ежедневной газеты «Русская жизнь», библиотеки книг на русском языке, школы русских народных танцев, школы ритмической гимнастики, оперной труппы Русского центра и Русско-американского камерного оркестра.