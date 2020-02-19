Fort Ross Conservancy подводит итоги 2019 года и готовится к ежегодному бухгалтерскому аудиту. По словам президента организации, в прошлом году фонд профинансировал многочисленные проекты северокалифорнийского региона.

“Благодаря поддержке наших членов и спонсоров мы закончили предыдущий год на высокой ноте — школы получили почти $19 000 из Фонда образования Форт-Росса на доступ к нашим образовательным программам. Fort Ross Conservancy, без сомнения, вносит заметный вклад в местную экономику”, – говорит президент фонда Сара Суидлер.

Также стоит упомянуть, что фонд Форт Росса выплатил почти $50 000 местным предприятиям, нанимая подрядчиков для ежегодного фестиваля.

“Форт-Росс и Солт-Пойнт замечательно выглядят в зеленом зимнем наряде, сквозь чистый воздух видны пышные пейзажи и лазурные воды. Каждый день приезжают новые школьные экскурсии, любознательные туристы со всех уголков мира и верные волонтеры, которые вращают мельницу, читают лекции посетителям или исследуют местную морскую фауну. Fort Ross Conservancy рад такому талантливому и неравнодушному сообществу, и я считаю, что нам всем повезло нести ответственность за этот отрезок побережья”, – заключает Сара Суидлер.